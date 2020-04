O boletim da situação epidemiológica em Portugal revelou que morreram 20 pessoas nas últimas 24 horas, elevando para 948 o número de óbitos desde o início da epidemia no país, o que representa uma subida de 2,2%

O número de infetados aumentou de 24.027 para 24.322, mais 295, um aumento de 1,2%.

Os dados da DGS revelam que o número de internados já é inferior a mil doentes. Atualmente estão hospitalizadas 936 pessoas, menos 59 do que no balanço anterior, das quais 172 estão nos cuidados intensivos, menos quatro do que no boletim de segunda-feira.

O número de casos recuperados voltou a subir, passou de 1.357 para 1.389.

Pelo contrário, o valor que registou uma quebra foi o número de pessoas a aguardar resultados laboratoriais, 3.563 casos suspeitos estão à espera de saber se acusaram ou não positivo para a covid-19, trata-se de uma redução de 30%, face aos últimos dados.

O boletim dá ainda conta de que a região Norte continua a ser a que regista o maior número de casos (14.702) e mortos (546), no Centro há 3.289 infetados e 194 óbitos, na região de Lisboa e Vale do Tejo há 5.593 casos e 185 vítimas mortais. Seguem-se o Algarve (330 casos e 12 mortos), o Alentejo (201 casos e um morto), os Açores (121 casos e 10 mortos) e a Madeira, com 86 casos.

Veja o perfil dos casos confirmados

192 meninos e 207 meninas com menos de 10 anos;

320 rapazes e 403 raparigas entre os 10 e os 19 anos;

1.164 homens e 1.610 mulheres entre os 20 e 29 anos;

1.427 homens e 1.953 mulheres entre os 30 e 39 anos;

1.598 homens e 2.493 mulheres entre 40 e os 49 anos;

1.594 homens e 2.506 mulheres entre os 50 e os 59 anos;

1.329 homens e 1.550 mulheres entre os 60 e 69 anos;

1.040 homens e 1.134 mulheres entre os 70 e os 79;

1.265 homens e 2.537 mulheres com mais de 80 anos.

Total de casos: 9.929 do sexo masculino e 14.393 do sexo feminino

Óbitos

5 homens e 5 mulheres entre os 40 e os 49 anos

20 homens e 7 mulheres entre os 50 e os 59 anos;

53 homens e 30 mulheres entre os 60 e os 69 anos;

112 homens e 75 mulheres entre os 70 e os 79 anos;

279 homens e 362 mulheres com mais de 80 anos.

Total de mortes: 469 do sexo masculino e 479 do sexo feminino