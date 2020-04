António Sales, secretário de estado da Saúde, abriu a conferência de imprensa desta terça-feira, com os dados habituais do novo coronavírus em Portugal. O governante começou por revelar que a taxa de letalidade global por covid-19 no país é de 3,9% e, acima dos 70 anos, é de 13,9%. Segundo Sales, desde dia 1 de março, já foram realizados mais de 370 mil testes de diagnóstico.

"Desde o dia 1 de março foram realizados cerca de 370 mil testes de diagnóstico de covid-19 em Portugal", começou por dizer. "Na semana de 20 a 26 de abril, foi feita uma média de 13.240 testes por dia, um incremento de mais de mil testes em relação à semana anterior", acrescentou.

Sobre a atividade assistencial no Serviço Nacional de Saúde (SNS), Sales disse que a criação de circuitos covid e não-covid foi determinante, mas admite que "a atividade assistencial foi afetada pela pandemia". Por isso, o responsável realça que "inicia-se agora um processo de recuperação das pessoas no SNS" e um processo para que estas voltem a "confiar" no sistema de saúde.

Sales revelou ainda que a taxa de ocupação dos cuidados intensivos é de 54%, "é inferior" à do dia anterior, "o que é um bom indicador".

“Temos cerca de 289 camas vagas e 334 camas ocupadas nos cuidados intensivos", acrescentou. "Temos aqui um espaço, com a serenidade e a tranquilidade possível, para prepararmos a atividade pós-covid", disse.

Questionado sobre a reabertura das creches, o secretário de Estado da Saúde relembrou que decorre no Infarmed o encontro de onde irão sair todas as medidas quanto ao tema e disse que "não será tomada nenhuma medida que não tenha a segurança necessária". O secretário de Estado remete o anúncio dessas medidas "em tempo próprio".

Na mesma conferência de imprensa, Diogo Cruz, subdiretor-geral da Saúde, voltou a apelar à vacinação e, questionado sobre a possibilidade de as medidas serem mais alargadas aos maiores de 70 anos e durante mais tempo, o responsável da DGS disse que "todos os cenários estão a ser equacionados", mas acredita que ainda não foi "tomada uma decisão" sobre o assunto.

Novamente questionado sobre a oscilação de números por concelho, Diogo Cruz disse que "é normal" e explicou que estes dados são retirados à meia-noite do dia anterior e, "nos dias subsequentes, quando a autoridade de saúde faz o inquérito aos seus doentes, é possível que os doentes estejam noutro concelho".