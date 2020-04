A petrolífera BP anunciou perdas de 4 034 milhões de euros no primeiro trimestre de 2020, devido a condições “extraordinárias” provocadas pela pandemia de covid-19 e fatores associados ao fornecimento e procura de petróleo.

Em comunicado, enviado à Bolsa de Valores de Londres, a BP recorda que em igual período do passado havia registado lucros no valor 2 711 milhões de euros.

A petrolífera registou neste primeiro trimestre perdas antes de impostos de 4 181 milhões de euros, contra lucros antes de impostos no valor de 4 420 milhões de euros) nos primeiros três meses de 2019. As receitas totais da petrolífera no primeiro trimestre deste ano atingiram os 55 032 milhões de euros).

O presidente executivo da BP, Bernard Looney, afirma que o “momento extraordinário” que o mundo vive exige “respostas extraordinárias” e adiantou que o setor do petróleo foi castigado pela situação nunca antes vista. “Estamos a centrar os nossos esforços em proteger o nosso pessoal, apoiar as nossas comunidades e fortalecer as nossas finanças”, adianta.