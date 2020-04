Os dados da última semana (entre 20 e 26 de abril) demonstram que as compras físicas na rede multibanco continuam a crescer, atingindo o valor mais elevado das últimas cinco semanas, segundo os dados divulgados esta terça-feira pela SIIBS.

Verifica-se igualmente uma diminuição da preponderância dos setores dos super e hipermercados, pequena distribuição alimentar, bebidas e tabaco, farmácias e parafarmácias, representando agora 65% do total de compras.

Destaque ainda para a utilização crescente do MB Way nas compras na rede multibanco e online, seguindo as recomendações das entidades de saúde que apontam para a utilização preferencial das formas de pagamento “sem contacto”. O MB Way continua a ganhar peso nas compras feitas em Portugal, com destaque para a segunda semana consecutiva de aumento no número médio de transações através deste serviço na rede multibanco, atingindo o registo mais elevado de utilização do MB Way nas compras por canal físico desde que foi decretado o estado de emergência em Portugal. O valor registado na semana de 20 a 26 de abril ficou 10 pontos acima da média antes do registo do primeiro caso de covid-19 em Portugal. Nas compras online, o número médio de transações com o MB Way atingiu igualmente o valor mais alto desde que foi decretado o estado de emergência e superou pela quarta semana consecutiva a média registada antes da pandemia. O registo da semana em análise ficou 15 pontos acima do registado antes do início da pandemia, crescendo oito pontos relativamente à semana anterior, de 13 a 19 de abril.

Olhando para a média de transações na rede multibanco e online em Portugal, as variações na semana de 20 a 26 de abril foram pouco significativas, mantendo-se praticamente inalterados os padrões de consumo dos portugueses. Comparando com a semana anterior verificou-se um aumento ligeiro de três pontos na média de compras em todos os canais físicos. Nas compras online, a média de compras permaneceu inalterada face à semana de 13 a 19 de abril. Em comparação com a média anterior ao registo do primeiro caso em Portugal, as compras em loja representaram novamente cerca de metade da média. Nas compras online, a média global ficou 15 pontos abaixo do valor médio registado entre 1 de janeiro e 1 de março.

Analisando o valor gasto por cada compra na rede multibanco, a média caiu 3,3% para 38,1 euros, em comparação com os 39,4 euros da semana anterior. Nas compras online, o valor médio subiu 2,3% para 40,6 euros, comparado com os 39,7 euros na semana anterior. Os valores médios por compra na semana de 20 a 26 de abril continuam consideravelmente acima da média do período antes da pandemia: no canal físico o valor é 10% superior e no online é 8,3% maior.

No e-commerce, os setores com maior crescimento face ao período antes da pandemia continuam a ser o do entretenimento, cultura e subscrições (aumento de 57%), o da restauração, food delivery e take away (aumento de 53%) e o do comércio alimentar e retalho (subida de 44%). Na semana de 20 a 26 de abril, estes três setores juntamente com os das farmácias e parafarmácias, perfumaria e cosmética, jogos e brinquedos e decoração e artigos para o lar representaram 54% das transações online em Portugal, um ponto percentual abaixo da semana de 13 a 19 de abril.