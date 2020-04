A EY Portugal, através da sua equipa de estratégia EY Parthenon, lançou um conjunto de documentos de reflexão sobre os impactos económicos da covid-19, denominados Cadernos de Notas.

A consultora disponibiliza agora o primeiro de uma série de documentos de informação e análise, cujo ciclo de abertura se intitula “A crise económica da covid-19: Factos e perspetivas, Desafios e Respostas”.

Augusto Mateus, strategic consultant da EY Parthenon, afirma que “estamos perante uma crise económica de proporções nunca antes vistas, cujo alcance total ainda não é totalmente conhecido, mas cujos impactos económicos têm o potencial de ser mais negativos do que tem vindo a ser avançado”. “As respostas de política pública terão de ser corajosas e não se ficar pelos instrumentos convencionais, sendo importante que se perceba que, ao contrário do que alguns parecem acreditar, estamos perante uma realidade bastante distinta da de uma economia de guerra”, acrescenta.

O documento reúne um número alargado de fontes de informação, ilustrando os impactos que a pandemia está a ter em vários aspetos da economia global e analisando também a realidade da economia portuguesa. As matérias em análise incluem os efeitos iniciais sobre a globalização, a evolução do consumo, os impactos setoriais da crise e a resiliência financeira das empresas, entre outros.

“Quando pensamos na economia nacional, é importante assumir que medidas apenas dirigidas à liquidez das empresas não serão suficientes – é sim, essencial, trabalhar instrumentos de capital ou quasi-capital para assegurar a resiliência financeira necessária para se conseguirem adaptar os modelos de negócio às alterações de mercado que já estão em curso”, explica Augusto Mateus.

“Estando Portugal e o mundo a atravessar momentos extraordinários, este é um instrumento de informação e análise, que procura apoiar o debate em torno da identificação de propostas de ação, iniciativas e medidas centradas na mitigação e superação da crise económica e social provocada pela pandemia COVID-19”, acrescenta Florbela Lima, responsável da EY Parthenon.

Esta série de documentos de reflexão visam explicar como é que com o impacto económico da covid-19, a manifestar-se nas mais diversas atividades económicas, a recuperação no pós-crise se encontra dependente da resposta aos novos desafios. Como tal, quanto mais ágeis forem as empresas na identificação de soluções, mais depressa tenderão a recuperar e a reforçar o seu posicionamento competitivo.

"Os setores que estavam mais dependentes da interação direta com o consumidor poderão precisar de, pelo menos durante um período transitório, rever os seus modelos de negócio para incluírem modelos que possibilitem a compra e o consumo em casa, já que deixaremos de ter consumo e compra ‘no espaço público’. As parcerias entre empresas podem ser uma forma de acelerar esta adaptação de modelos de negócio”, conclui Paulo Madruga, associate partner da EY Parthenon.