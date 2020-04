O PSD Lisboa vai insistir com a moção que defende o uso generalizado de máscaras de proteção individual no município. Depois do primeiro chumbo, no início do mês, o vereador do PSD João Pedro Costa revelou ontem ao i que levará o assunto já à próxima reunião de câmara (quinta-feira), afirmando que pretende ainda saber ao certo quantas máscaras tem atualmente a Câmara Municipal de Lisboa e para onde as canaliza.

Também nas últimas horas, o vereador do CDS João Gonçalves Pereira havia publicado um vídeo nas redes sociais em que afirmava que o presidente da autarquia, Fernando Medina, não soubera responder a uma pergunta sua sobre quantas máscaras tem atualmente a autarquia.

“Foi-nos dito na última semana que havia milhões de máscaras em stock”, esclareceu ao i o vereador do PSD, acrescentando que questionou ainda o presidente da câmara sobre quantas Lisboa está a gastar por semana: “Fernando Medina diz que dá às juntas de freguesia - já sei que as freguesias recebem poucas e que têm de comprar -, que dava a IPSS e a empresas municipais. Perguntámos quanto estão a gastar para vermos se o stock de milhões da câmara tem de ficar exclusivamente guardado para estas finalidades ou se dá para distribuir pelas pessoas, como fizeram Cascais e Mafra”.

João Pedro Costa lembra que daqui a duas ou três semanas já haverá nos supermercados máscaras comunitárias acessíveis e que, por isso, a câmara só teria de suprir as necessidades durante alguns dias. O i questionou ontem a Câmara Municipal de Lisboa sobre o número de máscaras que existem atualmente, mas não recebeu qualquer resposta até à hora de fecho da edição.