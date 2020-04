Se União é nome vulgar em clubes portugueses, olhem que Unidos também já o foi, embora tenham desaparecido muitos, uns por simples extinção, outros por se terem transformado, ora por integração, ora por fusão. Neste momento, o Clube de Futebol Os Unidos, da zona de Carnide, fundado em 1940, anda por aí a competir no campeonato da Associação de Futebol de Lisboa (ou quando ele voltar), mas o que me traz hoje aqui é outro Unidos, mais antigo, que participou por três vezes no Campeonato Nacional da i Divisão, o Unidos Futebol Clube, fundado em 1936 pelos trabalhadores da Companhia União Fabril (CUF) de Lisboa, com o nome de Grupo Desportivo da CUF de Lisboa.

Era habitual que nos finais dos anos 20, princípios dos 30, os trabalhadores das empresas se reunissem em grupos para jogar futebol, alguns deles com qualidade suficiente para se instalarem no desporto organizado. O problema é que o Governo decidiu, sem critério grandemente especificado, impedir em 1940 que os clubes desportivos tivessem nomes de empresas. A bizantinice só durou quatro anos mas, por exemplo, a CUF do Barreiro, que tinha sido fundada como Grupo Desportivo da CUF em 1937, teve de alterar a nomenclatura durante essas quatro épocas para Unidos Futebol Clube do Barreiro. Abra-se um parêntesis para assinalar que, em 1945, surgiu a CUF do Porto, praticamente um nado-morto, pois desapareceu em 1950.

