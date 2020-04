A pandemia de covid-19 silenciou as vozes entusiasmadas da criançada – e das suas famílias – que por esta altura do ano já costumavam lotar as praças e alamedas dos parques zoológicos do país. O estado de emergência decretou o encerramento do Badoca Safari Park, Zoo Santo Inácio e Jardim Zoológico de Lisboa, mas, ao contrário de outros negócios, nestes casos não basta rodar as chaves e regressar a casa. Milhares de animais continuam a exigir a mesma atenção e cuidado, como os processos de bem-estar, higiene, saúde e, é claro, alimentação.

“Os animais não entram em layoff”, diz ao i Francisco Simões de Almeida, sócio-gerente do Badoca Park, situado em Santiago do Cacém, numa voz carregada de um humor repleto de amargura e resignação.