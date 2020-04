As orientações ou são claras ou não servem para nada

Já escrevi que me parece incompreensível que a Direção-Geral da Saúde (DGS) não tenha dado orientações para o uso de máscaras preventivas há mais tempo. Basta olhar para o exemplo da Coreia do Sul – talvez o caso mais espetacular no combate à pandemia – para perceber que poderá estar aí a chave do sucesso. Aquele país vizinho da China foi dos primeiros atingidos pela covid-19. Atualmente regista um pouco mais de dez mil infetados (dos quais mais de oito mil já recuperaram) e apenas 243 mortos por covid-19, numa população de mais de 50 milhões de coreanos.