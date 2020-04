O número diário de mortes devido à covid-19 voltou a aumentar na Alemanha, depois de um decréscimo nos últimos dias. Foram registados 163 óbitos nas últimas 24 horas, mais 53 que na véspera. No total, o novo coronavírus já fez 5.913 vítimas mortais no país.

De acordo com os dados do Instituto Robert Koch, nas últimas 24 horas foram ainda diagnosticados 1.144 novos casos de infeção. No total, há registo de 156.337 infetados.