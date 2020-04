Os efeitos deste abrandamento do turismo já são visíveis em Portugal. A maioria dos projetos hoteleiros com abertura prevista para este ano estão cancelados. A garantia foi dada ao SOL pelo presidente da Associação da Hotelaria de Portugal (AHP). Em causa estava a abertura de 51 novas unidades, num total de cinco mil quartos. “Muitos dos hotéis que previsivelmente iriam abrir este ano adiaram a sua abertura e só irão abrir quando esta situação estiver resolvida, o que é natural, dado que temos praticamente todos os hotéis encerrados em todo o país”, afirma Raul Martins.

O responsável traçou um cenário negro para o setor. “O impacto é enorme. Neste momento, os hotéis reduziram custos e têm apoio para poder pagar ordenados. Todos os dias temos vindo a ajustar-nos a uma nova realidade”. E mesmo depois da reabertura: o cenário não é animador, já que estima que a ocupação média seja muito baixa, podendo ser, no entanto, melhor nos resorts. “Em 2020 prevemos uma redução de 40% face a 2019, pelo que os resultados serão negativos”, acrescenta.

Mas, para Raul Martins, não há dúvidas. O foco do setor é preparar a reabertura das unidades hoteleiras, mesmo que esta seja “lenta e difícil”, uma vez que este mercado está também dependente da retoma da aviação. “Quando reabrirmos tem de haver uma aposta forte no mercado interno e no mercado interno alargado (Portugal e Espanha). Captar e reativar a procura interna é fundamental, porque os outros também estarão a recuperar, quer os destinos concorrentes, quer os nossos principais mercados emissores”, afirmou ao SOL.

De acordo com as contas da AHP, as perdas das receitas turísticas em Portugal deverão atingir entre 1,28 e 1,44 mil milhões de euros entre 1 de março e 30 de junho, segundo um inquérito feito ao setor.