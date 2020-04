Com calma e contenção, os italianos vão gradualmente poder começar a sair de casa, não só para realizar as tarefas essenciais, depois de sete semanas com fortes regras de confinamento. “Se amam Itália, mantenham a distância”, pediu mesmo assim o primeiro-ministro. Guiseppe Conte, no dia em que o país registou o menor número de óbitos por covid-19 desde 14 de março - 260 - e apelou para que os italianos continuem a manter pelo menos um metro de distância em relação aos outros.

Reuniões com os familiares mais próximos e o retorno à residência daqueles que ficaram condicionados nas cidades em que estudam ou trabalham são algumas das coisas que os italianos vão voltar a poder fazer a partir de 4 de maio, anunciou o primeiro-ministro no domingo. Mas só neste caso: ou seja, as pessoas poderão mover-se entre as suas regiões e municípios e necessitarão de um certificado para esse fim. Não mais do que isso, a não ser que trabalhem noutras regiões.

“Têm sempre que respeitar a distância de segurança de, pelo menos, um metro”, disse Conte, acrescentando: “Mesmo entre o seio familiar. Os especialistas dizem-nos que um em cada quatro casoa de infeção ocorrem no contexto familiar”. Até os idosos poderão ir ter com o seus parentes, mas usando máscara e sem grandes ajuntamentos, diz o diário italiano La Reppublica.

Entretanto, o Governo italiano impôs um limite de preços na venda de máscaras, com um máximo de 50 cêntimos.

Os italianos poderão, também, finalmente prestar homenagem aos seus mortos - morreram mais de 26 mil pessoas até 27 de abril, o segundo país do mundo com maior número de mortes por covid-19. Mas nem todos, pois as cerimónias fúnebres poderão apenas contar com um máximo de 15 pessoas.

Também os atletas de desportos individuais podem, a partir de 4 de maio, retomar os seus treinos e os desportistas que não o fazem profissionalmente podem voltar a fazer os seus joggings em parques e jardins públicos.

Já as equipas desportivas podem retomar os seus treinos em grupo - e não separados uns dos outros, como tem vindo a acontecer - a partir de 18 de maio. Quanto à retoma das partidas, nem que seja à porta fechada, Conte ainda não se pronunciou sobre o assunto.

A reabertura total da economia não será de um dia para o outro. Embora as fábricas exportadoras tenham iniciado atividade esta segunda-feira, a maioria da indústria italiana voltará ao trabalho só a partir de 4 de maio - um dia depois do fim das medidas de confinamento. E as escolas vão permanecer encerradas até setembro, diz o Guardian. Não obstante, será permitido ao pequeno comércio reabrir portas no dia 18, explica o La Reppublica.

Segundo Conte, bares, restaurantes, cabeleireiros e salões de beleza vão continuar de portas fechadas até dia 1 de junho. Já a ida a museus, exibições e outras atividades culturais na rua vão voltar a acontecer a partir de do dia 18 de maio.