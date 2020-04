O Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Social (SNPVAC) acusa a TAP de não cumprir regras de pagamento estabelecidas pelo layoff e garante irá recorrer a todas as instâncias para que a lei seja reposta, tendo já solicitado uma reunião com o Ministro das Infraestruturas e da Habitação.

“Esta situação prejudica gravemente a nossa classe e é intolerável que uma empresa que tem 50% do capital do Estado português, passe por cima da lei, ignorando tudo e todos”, refere Henrique Louro Martins, presidente do SNPVAC, em comunicado.

Esta acusação surgiu depois de o conselho de administração da TAP ter decidido prolongar o período de layoff por mais 30 dias, ou seja, até 31 de maio, por considerar que se mantêm as condições que levaram à adesão à medida, no início de abril. “Considerando que as condições que nos fizeram aderir a esta medida se mantêm, na sua vasta maioria, nomeadamente as restrições à mobilidade dos cidadãos de todo o mundo e as incertezas face à retoma da atividade”, afirmou.

"A TAP está a fazer uma interpretação abusiva do Decreto Lei 10-G/2020, tomando como base para o cálculo de compensação contributiva somente o vencimento fixo, mais senioridades. De acordo com o definido no referido Decreto Lei, “a compensação retributiva é paga por referência à retribuição normal ilíquida do trabalho prestado na empresa”.

O SNPVAC considera “inqualificável esta postura da empresa e irá lutar para que os direitos dos Tripulantes de Cabine sejam respeitados”.

Recorde-se que a empresa recorreu a este regime a 2 de abril, mas antes, numa carta enviada à Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC) e assinada pela Comissão Executiva da transportadora, no dia 20 de março, a TAP pedia garantias ao Estado para duas possíveis operações de financiamento, por parte do Haitong e do ICBC Spain, para um total de 350 milhões de euros.

Em causa estão cerca de 11 mil colaboradores em layoff, apesar da companhia aérea ter garantido dois terços dos salários a todos os trabalhadores neste regime, assumindo a diferença nas remunerações que fiquem acima do teto máximo de 1905 euros – teto máximo definido pelo Governo, correspondente a três salários mínimos (1905 euros).