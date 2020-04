O presidente executivo da EDP, António Mexia, admitiu uma descida do preço da eletricidade, “de forma sustentada”, tendo em conta a descida do preço do petróleo e o aumento do peso das renováveis, revelou após audiência com o Presidente da República. “O preço é ditado no mercado em concorrência” e a elétrica fará o que for necessário “para ser competitiva”.

António Mexia disse ainda que é “essencial que a liquidez” e as medidas de apoio do Governo “sejam rápidas a chegar aos sítios certos”, como as empresa e as famílias que estão a ser mais afetadas pela pandemia.

E foi mais longe: "Todos sentimos urgência na implementação das medidas, e que estas cheguem ao terreno da forma mais "rápida" e com o maior "impacto possível".

Em relação à Europa garante que “pode e deve fazer melhor”, afirmando que o exame final à eficácia das medidas a implementar por Bruxelas "ainda está por fazer".