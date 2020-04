Kim Jong-Un deixou de fazer aparições públicas desde o dia 11 de abril, algo que deixou a população e a imprensa internacional com questões sobre o estado de saúde do líder da Coreia do Norte, especialmente depois de este ter faltado à cerimónia do nascimento do avô, fundador do regime de Pyongyang, o feriado mais importante do país.

A CNN chegou a noticiar que Kim Jong-Un estava a lutar pela sua vida, depois de ter sido submetido a uma cirurgia cardiovascular. Uma posição contrária à da Coreia do Sul. As autoridades sul-coreanas consideram que o líder da Coreia do Norte está "vivo e de boa saúde" e acreditam que Kim Jong-un está hospedado numa estância turística desde o dia 13 de abril.

Também a Coreia do Norte veio reforçar esta ideia e divulgou, esta segunda-feira, uma mensagem em nome de Kim Jong-Un, onde afirmam que o líder está muito agradecido pelo trabalho dos funcionários do hotel. No entanto, em nenhum momento Kim Jong-Un apareceu.

O estado de saúde do líder norte-coreano é um dos segredos de Estado mais bem guardados e apenas um círculo muito pequeno tem acesso à informação. Esta não é a primeira vez que existem rumores sobre a saúde de Kim Jong Un. Este desapareceu durante mais de um mês, em 2014, o que também levou a especulações sobre sua saúde. Mais tarde, voltou com uma bengala e, dias depois, foi confirmado que este tinha removido um quisto do joelho.