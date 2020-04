O Conselho de Administração da TAP decidiu prolongar o período de layoff por mais 30 dias, ou seja, até 31 de maio, por considerar que se mantêm as condições que levaram à adesão à medida, no início de abril. “Considerando que as condições que nos fizeram aderir a esta medida se mantêm, na sua vasta maioria, nomeadamente as restrições à mobilidade dos cidadãos de todo o mundo e as incertezas face à retoma da atividade”, afirmou.

A transportadora aérea esclarece ainda que os colaboradores serão informados individualmente sobre a modalidade que lhes será aplicada na extensão do layoff e garante que que “tudo fará para proteger os empregos, a saúde e a segurança da família TAP”.

A companhia aérea tem atualmente quase toda a operação suspensa, mantendo apenas voos para a Terceira e Ponta Delgada, nos Açores, e para o Funchal, na Madeira, maioritariamente para voos de repatriamento e transporte de carga humanitária.

Recorde-se que a empresa recorreu a este regime a 2 de abril, mas antes, numa carta enviada à Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC) e assinada pela Comissão Executiva da transportadora, no dia 20 de março, a TAP pedia garantias ao Estado para duas possíveis operações de financiamento, por parte do Haitong e do ICBC Spain, para um total de 350 milhões de euros.

Em causa estão cerca de 11 mil colaboradores em layoff, apesar da companhia aérea ter garantido dois terços dos salários a todos os trabalhadores neste regime, assumindo a diferença nas remunerações que fiquem acima do teto máximo de 1905 euros – teto máximo definido pelo Governo, correspondente a três salários mínimos (1905 euros).

Desde aí, a ideia de nacionalização não tem estado afastada com o primeiro-ministro a afirmar não haver “nenhuma razão para excluir nenhum instrumento de ação pública que se revele necessário”, lembrando que, todos sabemos que o setor da aviação civil sofreu de forma devastadora esta situação de crise”, referiu, na altura, o líder do executivo”.

Pedidos processados

Também esta segunda-feira, o ministro da Economia e Transição Digital revelou que 20 mil empresas se candidataram a receber apoio das linhas de crédito criadas pelo Governo por causa da pandemia do coronavírus. E, segundo as contas de Pedro Siza Vieira, já foram processados 12 mil pedidos de apoio ao financiamento por parte das sociedades de garantia mútua”.

“Julgo que todos os empresários também reconhecerão que nunca se teve processos tão simplificados, tão alargados e tão automáticos de apoios”, afirmou o governante, em entrevista à RTP3, acrescentando que “se calhar, toda a gente gostava de que, com o mínimo de formalidade, simplesmente se passasse um cheque a qualquer empresa que se apresentasse. Mas também sabemos que é preciso ter o cuidado de assegurar que os apoios financeiros chegam aos destinatários que são definidos e assegurar também que são aplicados da forma que foram concebidos”, disse.