O boletim da situação epidemiológica em Portugal, divulgado esta segunda-feira pela DGS, revela que há registo de 928 óbitos, 25 dos quais ocorridos nas últimas 24 horas.

Os casos confirmados são já 24.027 tendo surgido, nas últimas 24 horas, 163 novos diagnósticos positivos para covid-19. O número de recuperados também voltou a subir são agora 1.357, mais 28 do que no domingo.

Há 1.357 doentes internados, dos quais 176 estão nos cuidados intensivos.

A aguardar resultados estão 5.091 pessoas e as autoridades de saúde têm em vigilância 30.703 contactos.

A região Norte continua a ser a que regista o maior número de mortos (536), seguida da região Centro (191), de Lisboa e Vale do Tejo (179), do Algarve (12), dos Açores (9) e do Alentejo que regista um morto.

Veja o perfil dos casos confirmados

187 meninos e 198 meninas com menos de 10 anos;

319 rapazes e 399 raparigas entre os 10 e os 19 anos;

1.147 homens e 1.590 mulheres entre os 20 e 29 anos;

1.413 homens e 1.939mulheres entre os 30 e 39 anos;

1.573 homens e 2.463 mulheres entre 40 e os 49 anos;

1.584homens e 2.485 mulheres entre os 50 e os 59 anos;

1.318 homens e 1.524mulheres entre os 60 e 69 anos;

1.026 homens e 1.144 mulheres entre os 70 e os 79;

1.238 homens e 2.510 mulheres casos com mais de 80 anos.

Óbitos

5 homens e 5 mulheres entre os 40 e os 49 anos

20 homens e 6 mulheres entre os 50 e os 59 anos;

52 homens e 28 mulheres entre os 60 e os 69 anos;

111 homens e 73 mulheres entre os 70 e os 79 anos;

272 homens e 356 mulheres com mais de 80 anos.