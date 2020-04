A semana que agora arranca será decisiva para a forma como o país vai viver nos próximos tempos com a covid-19. E existem três datas a reter para a tomada de decisões: dias 28, 29 e 30 de abril. A partir dessas datas ficam fechadas as medidas para o regresso gradual e possível a uma normalidade adaptada para se viver com a existência do vírus. Essas medidas devem ser avaliadas de 15 em 15 dias e podem ser calibradas a todo o momento. Mas vamos por partes no calendário.

Especialistas, análises e ensino

Os epidemiologistas e especialistas farão o novo retrato e estimativas da curva de infeção da covid-19 já amanhã, em nova ronda com o Presidente da República, o primeiro-ministro, os líderes dos partidos com assento parlamentar e/ou representantes de todas as forças políticas representadas no Parlamento, parceiros sociais e os conselheiros de Estado. Numa das últimas reuniões, um dos modelos apresentados apontava para um desconfinamento social mais sustentado e gradual a partir de 15 de maio. Mas haverá mais dados a avaliar, indicadores e projeções. Assim, amanhã deverá ficar consolidado o cenário sobre os riscos de contágio da covid-19, com um desconfinamento progressivo e gradual do país. Também o cenário de reabertura de aulas presenciais para o 11.o e o 12.o ano será confirmado, ou não, conforme a avaliação feita pelos especialistas. Segundo o Público, as aulas para o 11.o e o 12.o ano poderão ser retomadas já no dia 18 de maio e as creches podem ir reabrindo a partir de 1 de junho, tal como uma parte do comércio. O chamado comércio de bairro poderá reabrir portas um pouco mais cedo, já na primeira semana de maio.

O papel de Belém

À medida que os dias passam e se aproxima o fim do terceiro período de estado de emergência, ganha força a ideia de que o país passará a estado de calamidade a partir de dia 3 de maio. A ideia ganhou força logo na passada sexta-feira (segundo noticiou o Observador). Esta solução não prevê qualquer intervenção do chefe de Estado, mas tão-só do Conselho de Ministros, nem envolve o Parlamento – ao contrário do estado de emergência, que envolve Belém, Governo e Parlamento. Ora, o debate entre constitucionalistas divide-se sobre o que é constitucional aplicar, ou não, ao abrigo de um estado de calamidade pública. De facto, este ponto foi decisivo quando o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, quis acelerar o primeiro estado de emergência. O objetivo era dar o respaldo legal ao Governo para todas as medidas. O primeiro-ministro chegou a estar mais inclinado a elevar o grau máximo de alerta da proteção civil, o de calamidade pública, ao abrigo de uma lei de 2006, do tempo em que foi ministro da Administração Interna. Agora, volvidos quase três estados de emergência, Marcelo Rebelo de Sousa aproveitou o seu último discurso do 25 de Abril para lembrar, por um lado, que é preciso unidade (sem unanimismos ou unicidades), mas também “conjugar aberturas amadurecidas com precauções bem explicadas e bem compreendidas que há a conjugar”. Dito de outra forma, o Presidente defende que é preciso apresentar medidas de levantamento das restrições, de forma gradual, que sejam bem aceites na sociedade – até porque, em estado de calamidade, as regras de confinamento social não podem ser aplicadas com o mesmo grau de restrição ou controlo por parte das autoridades. As contas far-se-ão no final, num momento em que o Governo vai entrar numa nova fase, a da avaliação quinzenal de medidas – logo, de riscos acrescidos.

Assim, há mais duas datas a ter em conta no processo de decisões. Após a reunião com epidemiologistas, o primeiro-ministro reúne-se com partidos políticos no próximo dia 29, para os ouvir sobre as medidas a tomar.

No dia seguinte, 30 de abril, há um plenário previsto e um debate de atualidade já solicitado pelo Governo, o que significa que ganha força a ideia de que já estará em marcha a possibilidade de decretar o estado de calamidade pública. As próximas horas e os indicadores dos especialistas serão decisivos para garantir o consenso político.

Oposição e esforço de guerra

O Governo não tem enfrentado contestação cerrada, ainda que seja alvo de críticas, reparos e sugestões. O principal partido da oposição – o PSD – entrou em modo de colaboração há mais de um mês, suspendendo a oposição, numa espécie de “esforço de guerra”, como explicou recentemente o deputado Ricardo Baptista Leite, do PSD, no programa Good Morning Britain da ITV. Mas esta atitude dos sociais-democratas tem um prazo: o de travar a doença. Mais: o líder do PSD, Rui Rio, avisou – na sessão do 25 de Abril – que os erros do combate a esta fase do vírus da covid-19 não podem repetir-se num eventual segundo surto “daqui a uns meses”. Os especialistas têm alertado que pode haver mais surtos e há um que preocupa os sociais-democratas: uma epidemia que ocorra, por exemplo, na época da gripe, no inverno, pois o país não resistiria a estar tanto tempo parado como agora. No PSD, uma das maiores preocupações é perceber como é possível conter novos surtos e não paralisar a economia durante meses. Por isso, há quem encare a necessidade de se avançar já para um desconfinamento social gradual, com algumas reservas. Um erro de cálculo pode deitar tudo a perder.

À direita tem havido críticas à atuação do Governo e, à esquerda, PCP e BE não querem ouvir falar em austeridade para recuperar a economia após a pandemia. E pedem mais apoios às famílias e para as micro e pequenas e médias empresas.

Orçamento suplementar

O país perde 6,5% por cada 30 dias com a economia parada. As contas foram feitas pelo ministro de Estado e das Finanças, Mário Centeno, numa entrevista à TVI, no passado dia 13. E tanto no PS como no PSD já há uma certeza: haverá um Orçamento suplementar até julho. Mas a sua aprovação terá de corresponder a exigências dos sociais-democratas, do PCP e do BE, sob pena de o Governo perder o registo de unidade nacional de que beneficia até agora. Manutenção do emprego é a condição fundamental à esquerda.

Catarina Martins, do BE, defendeu, após ouvir economistas, que “a receita de austeridade não é inevitável”. No passado, o corte de salários, no tempo da troika, só acrescentou mais crise à crise – ou seja, está feito o guião do BE para ultrapassar a crise económica e social provocada pela pandemia.

Os comunistas, por exemplo, também rejeitam congelamentos de aumentos salariais na função pública – uma medida que foi criticada pelo líder do PSD, Rui Rio, após a aplicação de uma atualização salarial de 0,3% no setor público em plena pandemia e com cortes e layoff no setor privado.