John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr podiam ser de Liverpool, cidade com mais futebol do que muitas outras no mundo, mas nunca se lhes conheceu uma apetência especial para se apaixonarem pelo nobre desporto bretão. Na capa psicadélica do álbum Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, provavelmente a mais icónica de toda a música rock, ainda discutiram uns com os outros se haveriam de colocar, no meio de gente como Gandhi, Oscar Wilde, H. G. Wells ou Marilyn Monroe um ou outro futebolista.

Leia o artigo na íntegra na edição impressa do jornal i. Agora também pode receber o i em sua casa ou subscrever a nossa assinatura digital.