Água que corre na vidraça dos olhos

Tenho a vida cheia de Varandas, quase todas viradas a sul, como esta. Em Águeda, na Casa de São Bernardo, lugar dos meus avós, a varanda fica no quarto grande e cheira a limões. Os dióspiros caem e desfazem-se no chão, atraindo as vespas, o rio adivinha-se para lá da nespereira e da curva da estrada nacional, o mundo começa, de repente, a andar mais devagarinho e fica quase parado, como aqui, onde as andorinhas esvoaçam enlouquecidas sobre o Sado.