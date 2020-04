Ainda não há datas definitivas para a abertura dos restaurantes, mas as associações do setor têm vindo a apresentar várias medidas ao Governo para prevenir a contaminação com a covid-19 e conseguirem assim, finalmente, abrir portas. No entanto, alguns empresários do setor contactados pelo i reconhecem que algumas das medidas “são disparatadas” e outras “exigem investimento que não é possível nesta altura”, e, se for assim, preferem continuar fechados.

