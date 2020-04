Vietto - Talento na sombra

Luciano Vietto é um predestinado que, unanimemente, continua por exibir todo o talento que nasceu com ele. A ilusão que criou, ainda menino, com a camisola do Racing ou a albiceleste da seleção sub-20 despertaram a cobiça de uma Europa onde habita há alguns anos... sem cumprir totalmente o destino que lhe parecia estar traçado. Vietto tem qualidade e dotes que nos mostra, aqui e ali, muitas vezes na sombra, à espera da definitiva afirmação. A saída de Bruno Fernandes para Inglaterra pode muito bem ser o seu salvo-conduto.

Hábil com a bola, inteligente nas movimentações, Vietto é um daqueles jogadores que precisa de assumir um papel de destaque. Sente-se confortável pelo corredor central, nas zonas de decisão, qual "dono do jogo", e é imprevisível nas movimentações e nas soluções que apresenta em campo. Fez "escola" na área, por isso tem golo. Falta-lhe, talvez, mais confiança em si mesmo. Gosta de se sentir acarinhado e como elemento diferenciador. Agora que Bruno Fernandes abriu uma vaga no desenho tático do Sporting, é o momento de Vietto confirmar as fundadas expectativas que criou no Villareal (investiu 5,5 M€) e no Atlético de Madrid (pagou 20 M€ pelo argentino) e que mostrou, em parte, no Sevilha (avançou com 3 M€ pelo seu empréstimo) e em Valência, mas que se foram perdendo na passagem por Inglaterra (Fulham).

Senhor de uma técnica apuradíssima, reclama espaço para uma criatividade que viveu, até há bem pouco, deslocada da sua realidade. Escondido no flanco (no Fulham também assim aconteceu), onde Vietto, claramente, tem dificuldade em expressar a sua fantasia, o argentino nunca rendeu o que realmente tem para oferecer à equipa. Talvez por isso o investimento do Sporting (7,5 M€) esteja abaixo do valor que o mercado reclama por Vietto. Cabe a ele - só a ele! - assumir agora o esplendor das suas qualidades para confirmar tudo quanto todos acreditamos que vale realmente. Vietto é um avançado criativo, com soluções de qualidade. Um jogador que sabe e pode fazer a diferença, assumindo-se definitivamente como "patrão" de uma equipa que viveu durante muito tempo na dependência de um só jogador...

O reinado de Vietto começou. Sim, é verdade que nenhum de nós sabe quando recomeça, exatamente, a competição. Mas esse tem de ser o dia em que Vietto desperta, definitivamente, para um mundo onde tem tudo para ser ainda melhor protagonista: não que não tenha provado, até hoje, a qualidade que cresceu consigo. Mas porque, agora, é o momento de potenciar todo o talento que está impregnado nos seus genes.

B. I.

Luciano Darío Vietto

Idade: 26 anos

Valor de Mercado: 6 M€*

Jogos: 31

Minutos: 2334

Golos: 8

Assistências: 5

*Fonte: Transfermarkt