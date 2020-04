Até às 17h00 deste domingo, as autoridades detiveram 83 pessoas por crime de desobediência e encerraram 187 estabelecimentos. O balanço foi feito há pouco pelo gabinete do ministro da Administração Interna, em comunicado enviado às redacções.

Entre as 83 pessoas detidas, 29 não respeitaram a obrigação de confinamento obrigatório, 39 foram detidas por desobediência ao dever geral de recolhimento domiciliário, cinco por desobediência ao encerramento de instalações e estabelecimentos, três pessoas por desobediência às regras de funcionamento na prestação de serviços e uma por desobedecer às regras de funcionamento do comércio a retalho. As autoridades detiveram ainda seis pessoas por resistência ou coação, precisa a mesma nota.

A GNR e a PSP encerraram também 187 estabelecimentos por incumprimento das normas estabelecidas durante este terceiro estado de emergência.

Durante o primeiro período (22 de março e 2 de abril) “registaram-se 108 detenções por crime de desobediência e foram encerrados 1.708 estabelecimentos comerciais”; no segundo estado de emergência (3 e 17 de abril) as autoridades somaram 184 detenções por crime de desobediência e encerraram 432 estabelecimentos comerciais.

“A Guarda Nacional Republicana e a Polícia de Segurança Pública continuam a desenvolver uma intensa atividade de sensibilização, vigilância e fiscalização junto da população”, reforça ainda o comunicado emitido pelo gabinete de Eduardo Cabrita.