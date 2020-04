A ministra da Saúde, Marta Temido, revelou este domingo que a média do risco de transmissão em Portugal subiu de 0,95% para 1,04%, alertando os portugueses que será necessário uma melhor adaptação à covid-19. “Olhando para o período de 16 a 20 de abril, este risco de transmissão ao longo do tempo subiu um bocadinho”, começou por garantir. “Uma vez mais apelo para que nesta semana tenhamos paciência e disciplina”, pediu Marta Temido.

Estado de emergência

O aumento do risco de contágio pode levar a que se levantem dúvidas sobre o fim do estado de emergência, a 2 de maio. Ao jornal SOL, o epidemiologista Baltazar Nunes explicou que o levantamento deste período esta semana depende de vários fatores, admitindo que poderá ser aconselhável um cenário de medidas diferenciadas no país.

Coabitação

Em conferência de imprensa, Marta Temido e Graça Freitas, diretora-geral da Saúde, revelaram que a coabitação continua a ser o principal contexto de transmissão. “Isto mostra-nos a particular necessidade de ter em atenção que quem está em domicílio continua a ter necessidade de cuidados especiais”, disse Marta Temido.