Uma embarcação de pesca que se encontrava no porto de pesca em Matosinhos foi esta madrugada proibida de sair do local e a tripulação foi impedida de desembarcar por se suspeitar que havia elementos contaminados com o novo coranavírus.

A solicitação partiu do Delegado de Saúde Coordenador da Unidade de Saúde Pública de Matosinhos, tendo, de seguida, a Polícia Marítima de Leixões notificado o mestre, explicou a Polícia Marítima em comunicado enviado às redacções.

“Durante esta ação, por solicitação do Delegado de Saúde, e no sentido de esclarecer o histórico de embarque e desembarque dos vários tripulantes a bordo, a Polícia Marítima ouviu o mestre, em auto de declarações”, dizem na nota.

Depois de ouvir o mestre, o Delegado de Saúde decidiu que que todos os tripulantes seriam sujeitos ao teste de despiste da Covid-19, pelo que, pelas 12h00, foram encaminhados para o Hospital Pedro Hispano. “A Polícia Marítima de Leixões acompanhou todo o processo de desembarque dos tripulantes, tendo esta ação decorrido de forma ordeira, sem incidentes”, acrescentam.