A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) aguarda pelas indicações da Direcção-Geral da Saúde (DGS) para tomar uma decisão sobre a Final da Taça, que será disputada entre Benfica e FC Porto. A partida estava marcada para o dia 24 de maio.

Por agora, a FPF só vai avançar com a festa no Jamor caso estejam asseguradas as condições de segurança necessárias, uma decisão que está, em primeiro lugar, do lado do Governo. Na mesma linha segue o regresso da competição profissional no país, lembra o Público, que escreve que, no caso do Final da Taça, a FPF vai ouvir os Benfica e Porto antes de tomar uma decisão sobre a partida.

Para já, apenas é certo que a bola já não irá rolar para as equipas juniores. Também os campeonatos não profissionais foram dados como concluídos. Apenas a questão dos play-offs que poderão levar à promoção das equipas entre escalões continua em aberto.