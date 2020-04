Marcelo Rebelo de Sousa

Aos 71 anos, é o atual Presidente da República. Antes de vencer as eleições presidenciais, em 2016, foi professor e presidente do Instituto de Ciências Jurídico-Políticas da_Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa._Após o 25 de Abril de 1974, entrou no Partido Social Democrata (PSD), do qual foi líder durante três anos, entre 1996 e 1999.

Aníbal Cavaco Silva

Foi o 19.º Presidente da República Portuguesa, entre 2006 e 2016, sucedendo a Jorge Sampaio. Cavaco Silva, de 80 anos, exerceu também o cargo de primeiro-ministro, entre 1985 e 1995, tornando-se a figura política que esteve mais tempo na liderança do Governo desde o 25 de Abril. Em meados de 1985, foi eleito presidente do PSD, sendo o líder da oposição a Mário Soares.

Jorge Sampaio

Foi Presidente da República entre 1996 e 2006. Jorge Sampaio, de 80 anos, foi também presidente da Câmara Municipal de Lisboa, de 1990 a 1995, e secretário-geral do PS entre 1989 e 1992.

António Ramalho Eanes

O primeiro Presidente da República eleito após o 25 de Abril e o 16.º da História. Referência do 25 de novembro, foi também presidente do Conselho da_Revolução. Tem 85 anos.

Lula da Silva

Foi o 35.º Presidente do Brasil e principal fundador do Partido dos Trabalhadores. Com 74 anos, é também conhecido por ter permanecido preso durante 580 dias, entre 2018 e 2019, acusado de corrupção.

Dilma Rousseff

Agora com 72 anos, foi a 36.ª Presidente do Brasil, entre 2011 e 2016, sucedendo a Lula da Silva. Exerceu o cargo até ser afastada por um processo de impeachment, cinco anos depois de ter sido eleita.

Donald Trump

Com 73 anos, é atualmente o Presidente dos EUA, cargo que ocupa desde o início de 2017. Aos 70 anos, tornou-se o político mais velho a assumir a presidência, derrotando a candidata democrata Hillary Clinton.

Bill Clinton

Foi o 42.º Presidente dos EUA, por dois mandatos, entre 1993 e 2001. Tornou-se, aos 46 anos, o terceiro Presidente mais jovem a tomar posse até à data. Antes, foi governador do Estado do Arkansas. Tem agora 73 anos.

Meryl Streep

A atriz norte-americana é considerada por muitos uma das melhores atrizes de sempre.

Ganhou três óscares e perdeu muitos outros. Não há ator com tantas nomeações na história. Tem agora 70 anos.

Jack Nicholson

Tal como Meryl Streep, também é detentor de três óscares, após 12 nomeações. Com 83 anos, é ator, produtor de cinema e cineasta, tendo um currículo recheado de sucessos. Ganhou sete Globos de Ouro.

Al Pacino

Ator, produtor e cineasta norte-americano, tem 79 anos e uma carreira longa. Ganhou um óscar de melhor ator, em 1993, depois de ter recebido sete nomeações. Fez a sua estreia no cinema em 1969.

Clint Eastwood

Vencedor de quatro óscares, o lendário ator e realizador foi homenageado em 1995 pelo reconhecimento à sua longa carreira no cinema. Foi eleito por duas vezes o ator favorito dos americanos. Tem 89 anos.

Rainha Isabel II

Com 94 anos, é a Rainha do Reino Unido, cargo que ocupa desde 1952, sucedendo a Jorge VI, e dos Reinos da Comunidade de Nações. O príncipe Carlos, de 71 anos, é o seu filho mais velho e herdeiro da coroa.

Steven Spielberg

O histórico realizador ganhou três óscares, sendo quem tem mais filmes no lote das 100 melhores histórias de cinema de todos os tempos. Aos 73 anos, é considerado uma das figuras mais influentes do cinema.

Robert De Niro

Ator, produtor de cinema e realizador, foi nomeado sete vezes, mas é detentor de dois óscares. Os seus grandes papéis no cinema começaram em 1973. Tem dupla nacionalidade, norte-americana e italiana, e 76 anos.

Peter Handke

Escritor de nacionalidade austríaca e de 77 anos ganhou o Prémio Nobel da Literatura em 2019. É também argumentista e realizador de cinema, além de escrever poesia e ser autor de teatro e romances.

Shirin Ebadi

Ativista dos direitos humanos, rem 72 anos, mas o seu currículo já conta com um Prémio Nobel da Paz em 2003, pelo esforço em defender a democracia e, em especial, os direitos de crianças e refugiados.