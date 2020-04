Setor a setor, medida a medida. O Governo apresenta na próxima semana o plano de desconfinamento para permitir a retoma da economia em tempos que vão continuar a ser de incerteza – com todos os esforços concentrados em que a cura não seja pior que a doença, mas mantendo a transmissão do vírus sob controlo. Esta sexta-feira, António Costa refreou mais uma vez as expectativas de uma solução rápida para a pandemia e apelou à disciplina: «Mesmo para lá do estado de emergência, não vamos voltar a viver a vida normalmente», disse. A reabertura será setor a setor e em várias etapas – e para já vai ser calendarizada até ao início de junho. Os primeiros espaços a ter luz verde para reabrir deverão poder abrir portas a 4 de maio, seguindo-se uma nova fase a 15 e uma terceira a 1 de junho, anunciou o primeiro-ministro. Comércio de rua, creches, cabeleireiros, restaurantes e setor balnear deverão ser algumas das atividades das primeiras levas de reaberturas, com lotações reduzidas e regras de higiene reforçadas, onde haverá sempre margem para um esforço adicional além das regras que vierem a ser definidas. A banca começa na próxima segunda-feira a pedir o uso de máscara no atendimento ao balcão. Sobre aulas presenciais este ano letivo, não parece haver ainda certezas. O ministro da Educação disse esta sexta-feira que as decisões serão tomadas na reunião técnica marcada para 28 de abril, onde Governo, Presidente da República, conselheiros de Estado e líderes partidários vão ouvir as leituras dos peritos sobre se a pandemia está num ponto estável para permitir o início do desconfinamento e a que velocidade – ou mesmo se poderá ser necessário um desconfinamento com medidas ajustadas por região consoante a dinâmica da infeção nos diferentes concelhos.

Uma maratona e não um sprint

Com os países europeus com o mesmo dilema pela frente, esta semana o Centro Europeu de Controlo e Prevenção de Doenças publicou novas recomendações a pedir prudência e preparação antecipada. Uma das mensagens é que se está perante uma maratona e não um sprint, diz o organismo europeu, que defende que é importante criar expectativas adequadas na população.

Segundo o ECDC, Portugal está entre os 20 países que já deixaram para trás o pico de transmissão da doença. O organismo reconhece o potencial disruptivo das medidas que permitiram conter o vírus e a importância de avançar com o desconfinamento, mas alerta que levantar restrições demasiado cedo e sem um apropriado sistema de monitorização e capacidade do sistema de saúde pode causar uma «ressurgência repentina da transmissão na comunidade». O ECDC alerta que os custos podem também ser elevados: 30% da população europeia está em risco elevado, por já ter outras doenças crónicas.