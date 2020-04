A Comissão Distrital de Proteção Civil de Santarém fez este sábado um apelo para que os portugueses que costumam por estes dias iniciar peregrinações a Fátima não o façam este ano. Em comunicado, a Proteção Civil de Santarém recorda que o Santuário de Fátima decidiu celebrar o 12 e 13 de Maio sem peregrinos dado o contexto da atual pandemia de covid-19. "Neste mesmo contexto, a Comissão Distrital de Proteção Civil de Santarém pede à população que este ano não peregrine até Fátima. Este ano não peregrine até Fátima. Este ano não se desloque até Fátima, nos dias 12 e 13 de maio", pede a Proteção Civil nesta nota à população enviada às redações.

O mesmo comunidado assinala que muitos peregrinos aproveitam os feriados que antecedem a peregrinação de maio, nomeadamente o 25 de abril e o 1 de maio, para cumprirem etapas da peregrinação a pé. "O momento que atravessamos obriga a uma maior responsabilidade cívica e social. É imperativo que não se coloque em risco o que foi conseguido com comportamentos que potenciam o ajuntamento de pessoas. Por isto, a Comissão Distrital de Proteção Civil de Santarém reforça o pedido para que adie a sua peregrinação para quando for seguro para todos. - Este ano faça a sua peregrinação em casa. Reze em casa! Pela sua saúde, pela saúde dos seus familiares e por todos, assista às celebrações do Santuário em sua casa", refere a mesma nota, rementendo para as informações prestadas pelo Santuário de Fátima, que já assegurou que as “as principais celebrações na Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, presididas pelo cardeal D. António Marto, serão transmitidas pelos meios de comunicação social e digital”.