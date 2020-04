A covid-19 já fez 181.234 vítimas mortais em todo o mundo e infetou mais de 2,6 milhões de pessoas desde dezembro. O balanço é da AFP e baseia-se em dados oficiais dos países.

Até às 19h00 desta quarta-feira, segundo os dados da agência noticiosa francesa, estavam confirmados 2.602.670 casos de infeção em 193 países e territórios desde o início da epidemia.

De realçar que este número representa apenas uma fração do total real de infeções, uma vez que um grande número de países está a testar apenas os casos que requerem tratamento hospitalar.

Dos infetados, 593.800 já recuperaram.

Os países com mais óbitos são os Estados Unidos, com 45.950 óbitos, Itália, com 25.085 mortes, Espanha, com 21.717 mortes, França, com 21.340 mortes e o Reino Unido, com 18.100 mortos.

Em Portugal, já morreram até hoje 785 pessoas por covid-19 e há 21.982 infetados.

Portugal é o 16.º país do mundo com mais mortes e infeções.