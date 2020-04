A distrital do PSD de Lisboa está a organizar há várias semanas um conjunto de conferências online e no próximo dia 25 de abril será a vez dos impactos sociais da Covid-19. Entre os convidados está o fundador e líder do partido Aliança, Pedro Santana Lopes, que deixou o PSD há dois anos.

Um regresso via zoom e facebook

“É com muito gosto que contamos com Pedro Santana Lopes para um evento que discutirá um assunto muito importante na atual conjuntura social, e na vida dos portugueses. A sua experiência política será importante e enriquecedora para o debate, mas também é a prova que o PSD pretende discutir política com todos”, defendeu, em nota de imprensa, o presidente da distrital do PSD de Lisboa, Ângelo Pereira.

Esta será a primeira vez que Santana Lopes participa num debate com uma estrutura do PSD desde que se desfiliou do partido. Desta feita será numa conferência online através da plataforma zoom e difundida na página de facebook do PSD distrital de Lisboa

A conversa será a três com o também rantigo ministro da segurança social António Bagão Félix e o padre Lino Maia, presidente da Confederação Nacional das IPSS. A conferência está marcada para as 16 horas do dia 25 de abril.