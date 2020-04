Um comboio abalroou esta quarta-feira um camião na passagem de nível do Pero, na Linha Norte, no concelho de Santarém.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém, citada pelo Jornal de Notícias, o acidente ocorreu pelas 18h56 horas.

De acordo com o site Notícias ao Minuto, há quatro feridos - o motorista do pesado de mercadorias, em estado grave, e três passageiros do comboio.

Estão 17 bombeiros com oito veículos no local, tal como elementos da PSP e do INEM.

A Linha do Norte encontra-se interrompida nos dois sentidos.

Notícia atualizada pelas 20h40