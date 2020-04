A crise provocada pela pandemia do coronavírus fará com que a economia brasileira encolha 5,2%, previu esta quarta-feira a Comissão Económica para a América Latina e o Caribe (Cepal), órgão ligado às Nações Unidas.

A contração da economia brasileira está próxima da média da América Latina, de acordo com a CEPA, cujo impacto da crise criada pela pandemia do coronavírus fará com que a a económica da região caia 5,3% em 2020.

A economia da região depende da exportação das matérias primas e o Brasil não é exceção, sendo a venda destas para o exterior uma grande fatia do bolo da economia do país.

O Brasil regista quase 44 mil casos confirmados - embora hajam estimativas que o balanço pode ser 12 vezes superior, muito por culpa do Presidente Bolsonarom que desvaloriza a pandemia em detrimento da economia - e quase 2800 mortes.

A recessão afetará fortemente o mercado de trabalho na região. Por exemplo, a Cepal prevê que a taxa de desemprego na América Latina dispare de 8,1%, em 2019, para 11,5% em 2020. Ou seja, a América Latina encerrerá o ano com 37,7 milhões de desempregados, um acrescento de 11,6 milhões em relação ao ano passado.

E as mulheres e os novos pobres serão os segmentos das população mais atingidas por esta crise, explicou a secretária executiva da Cepal, Alicia Bárcena. Em entrevista à BBC Brasil explicitou que as mulheres têm tido jornadas mais longas de trabalho, com tarefas domésticas extra de cuidadado de crianças, por exemplo, por não poderem ir à escola. Tarefas de trabalho doméstico que são somadas ao regime de teletrabalho.

Além disso, 70% dos profissionais de saúde da região são mulheres, adensando o impacto violento sobre estas - além do fator da violência doméstica, onde os casos têm aumentado por todo o mundo.