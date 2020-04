No âmbito do terceiro período do estado de emergência e até ‪às 17h00 desta quarta-feira, já foram detidas 41 pessoas por desobediência, mais 9 nas últimas 24 horas, anunciou o Ministério da Administração Interna (MAI).

Destas 41 detenções, 17 foram por desobediência à obrigação de confinamento obrigatório, 22 por desobediência ao dever geral de recolhimento domiciliário, 1 por desobediência ao encerramento de instalações e estabelecimentos e 1 por desobediência às regras de funcionamento na prestação de serviços.

No mesmo período, foram encerrados 63 estabelecimentos por incumprimento das normas estabelecidas, mais 9 nas últimas 24 horas.

Estes números juntam-se aos registados nos dois primeiros períodos do estado de emergência. No primeiro período registaram-se 108 detenções por crime de desobediência e foram encerrados 1.708 estabelecimentos comerciais. No segundo período registaram-se 184 detenções por crime de desobediência e foram encerrados 432 estabelecimentos comerciais.