A Guarda Civil espanhola anunciou, esta quarta-feira, a detenção, de um homem procurado pelas autoridades portuguesas, depois de ter sido condenado por um homicídio em Amarante em 2006.

O homem, de nacionalidade romena, foi encontrado e detido na zona de Badajoz, no domingo passado, quando seguia de carro e foi mandado parar numa operação de controlo da circulação rodoviária, devido à pandemia da covid-19.

Fonte da Polícia Judiciária adiantou, à agência Lusa, que o homem de 49 anos tinha sido condenado pelo homicídio de um professor, no centro de Amarante, no distrito do Porto, em maio de 2006.

Além da condenação pelo homicídio, o homem tem outros antecedentes criminais ligados ao tráfico de droga.

Deverá ser entregue às autoridades portuguesas nas próximas duas semanas para cumprimento da pena em Portugal, a que foi condenado.