Portugal e Espanha têm sido comparados desde que o novo coronavírus chegou aos dois países. A nível internacional, o Governo português tem sido bastante elogiado na forma como está a combater a covid-19, algo que se reflete nos números diários de novos casos e óbitos, muito menores do que os de Espanha.

Esta quarta-feira, o líder da oposição espanhola, Pablo Casado, do Partido Popular, questionou o primeiro-ministro, Pedro Sánchez, como era possível existir uma diferença tão grande entre o número de óbitos nos dois países. "Como é possível que Portugal tenha tido [apenas] 700 vítimas mortais e nós mais de 20.000, se partilhamos uma fronteira comum?", perguntou Casado, que exige medidas mais duras por parte de Sánchez, durante o debate no parlamento sobre a prorrogação do estado de emergência, durante mais 15 dias.

Além desta comparação a Portugal, também a líder parlamentar do PSOE (Partido Socialista Operário Espanhol), Adriana Lastra, falou de Rui Rio durante o debate e do apoio por parte do líder do PSD ao governo socialista, mencionando que o exemplo deveria ser seguido pelo governo espanhol.

Pablo Casado revelou durante o debate que iria apoiar a terceira prorrogação do estado de exceção, mas instou Sánchez a governar "com firmeza e determinação", para resolver a crise e "aproveitar" os próximos quinze dias, porque "a paciência dos espanhóis também tem um limite".

Espanha é um dos países mais afetados do mundo pela covid-19. Já morreram 21.717 pessoas infetadas com o novo coronavírus, sendo este o terceiro país com maior registo de vítimas mortais, depois dos EUA e de Itália. É ainda o segundo país com mais casos, depois do país liderado por Donald Trump.