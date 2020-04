Já morreram mais de 18 mil pessoas infetadas com covid-19 no Reino Unido. No total, 18.100 pessoas perderam a luta contra o novo coronavírus. Nas últimas 24 horas foram registados mais 759 óbitos, de acordo com as autoridades de saúde. O número de vítimas mortais diminui, comparativamente aos dados partilhados na terça-feira, quando foram registadas 823 mortes.

Foram confirmados ainda mais 4.451 casos, aumentando assim o número de pessoas infetadas no país para 133.495. Este número representa um aumento face a terça-feira, onde foram registados 4.301 novos casos.

O Reino Unido é o sexto país do mundo onde existem mais casos de covid-19 e o quinto onde ocorreram mais óbitos provocados pelo novo coronavírus.