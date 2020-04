boletim da situação epidemiológica em Portugal, divulgado esta terça-feira pela DGS, dá conta de 23 mortes nas últimas 24 horas, menos 4 óbitos do que os registados no último boletim. No total, registam-se 785 óbitos no país devido ao novo coronavírus. A taxa de letalidade da doença no país é de 3,6%. Em pessoas com mais de 70 anos é de 13%. Nas últimas 24 horas, todos os óbitos registados foram pacientes com mais de 70 anos.

O número de casos, por outro lado, sofreu um aumento, tendo sido registados 603 novos casos, mais 87 do que os verificados no último balanço. No total, existem 21.982 pessoas infetadas pela covid-19 no país.

O número de casos em internamento continua a descer, uma tendência verificada nos últimos dias. Registam-se ainda 1.143 casos em internamento, menos 26 do que os registados no boletim anterior. Dos doentes que se encontram internados, 207 estão em Unidades de Cuidados Intensivos, menos 6 do que os registados na terça-feira. 86% dos pacientes encontram-se em tratamento domiciliar.

O número de pacientes recuperados no país já superou a marca dos 1000. 1.143 pessoas venceram a luta contra a covid-19, mais 126 pessoas desde ontem. Pelo segundo dia consecutivo, os doentes recuperados são mais do que o número registado de óbitos. A aguardar resultados estão ainda 3.219 pessoas, menos 1790 do que esta terça-feira.

A região Norte continua a ser a que regista o maior número de casos, 13.150, e de mortos, 454. No Centro há registo de 3.053 infetados, dos quais morreram 175, na região de Lisboa e Vale do Tejo contabilizam-se 5.093 casos e 138 vítimas mortais. Segue-se o Algarve com 316 casos e 11 mortos, o Alentejo tem 173 diagnósticos confirmados e foi registada a primeira vítima mortal. Os Açores registam 109 casos e 6 mortos. Na Madeira verificam-se 85 casos, sem qualquer óbito registado.

Veja o perfil dos casos confirmados:

171 meninos e 189 meninas com menos de 10 anos;

295 rapazes e 353 raparigas entre os 10 e os 19 anos;

1.022 homens e 1.437 mulheres entre os 20 e 29 anos;

1.296 homens e 1.777 mulheres entre os 30 e 39 anos;

1.439 homens e 2.302 mulheres entre 40 e os 49 anos;

1.466 homens e 2.303 mulheres entre os 50 e os 59 anos;

1.220 homens e 1.401 mulheres entre os 60 e 69 anos;

936 homens e 1.025 mulheres entre os 70 e os 79;

1.108 homens e 2.242 mulheres casos com mais de 80 anos.

Óbitos:

4 homens e 5 mulheres entre os 40 e os 49 anos

15 homens e 5 mulheres entre os 50 e os 59 anos;

45 homens e 22 mulheres entre os 60 e os 69 anos;

93 homens e 68 mulheres entre os 70 e os 79 anos;

233 homens e 295 mulheres com mais de 80 anos.

Veja o boletim aqui.