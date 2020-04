A época balnear está a ser planeada para arrancar no dia 1 de junho, de acordo com declarações da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) ao Jornal de Notícias. No entanto, tudo dependerá da evolução do novo coronavírus e das decisões governamentais de combate à doença.

"O início da época balnear ficará condicionado, primeiro ao levantamento do estado de emergência, depois às determinações governamentais sobre o regresso à atividade, bem como às orientações da Direção-Geral da Saúde, e por último à elaboração de regras bem definidas de funcionamento destes espaços", explicam De acordo com a APA, esta época balnear será muito diferente da de anos anteriores, uma época que terá de ser "mais exigente e segura, para banhistas e entidades envolvidas".

O maior desafio, de acordo com a Agência Portuguesa do Ambiente será "garantir que a fruição das zonas balneares não configure um veículo de contaminação, devendo avaliar-se as condições de segurança necessárias aos banhistas, compromisso também no quadro de orientações comunitárias".

A APA afirma ainda que não está a ser equacionado o ínicio da época balnear em maio, como nos anos anteriores.