Por mais que a comunidade internacional peça um cessar-fogo mundial, devido à pandemia de covid-19, a guerra civil na Líbia não só não desacelerou como escalou. Quando as forças do general Khalifa Haftar, baseadas em Bengazi, avançaram sobre o governo de Trípoli, em abril do ano passado, parecia um golpe de morte. Mas não foi: nas últimas semanas Trípoli passou à ofensiva, tomando cidades como Sabratah e Surman, assim como Tarhouna, ainda este fim-de-semana. Multiplicam-se as denúncias de massacres e vinganças, casas queimadas e pilhagens, enquanto hospitais e bairros residenciais são bombardeados. E o tráfico humano, predando migrantes desesperados por chegar à Europa, continua a pleno vapor, com conivência das autoridades.

“As frentes de combate estão muito ativas, tanto com ataques aéreos e de drones como com tropas no terreno”, diz ao i Sacha Petiot, líder dos Médicos sem Fronteiras (MSF) na Líbia. Enquanto o mundo tem a atenção focada na pandemia, tanto o Governo de Acordo Nacional (GNA, na sigla inglesa), em Trípoli, como o Exército Nacional Líbio (ENL), de Haftar, têm sido acusados de aproveitar para cometer crimes de guerra. “Há um número grande de baixas, bastante mais do que vimos desde a ofensiva em abril”, admitiu Petitot. A sua equipa era uma das que operavam no hospital de Al-Khadra, em Trípoli, preparado para ser o centro da resposta líbia à pandemia – mas foi devastado por bombardeamentos com mísseis, ao longo de três dias, na semana passada.

“A nossa equipa não ficou ferida, felizmente saíram de lá antes, devido ao recolher obrigatório. Mas foram feridos alguns funcionários do Ministério da Saúde”, lamentou o dirigente da MSF. Só em março, as Nações Unidas estimam que tenham sido danificadas 27 instalações médicas na Líbia – o número em abril será certamente mais alto. “Há bombardeamentos aleatórios. Com confrontos armados na maioria da cidade, os locais onde as pessoas se concentram e trabalham também estão sob fogo”, explicou Petitot.

