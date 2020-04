Já chegaram aos balcões da Caixa Geral de Depósitos mais de 20 mil pedidos de moratória dos clientes particulares, no valor de 1,4 mil milhões de euros. Já em relação às empresas, os pedidos não chegam aos 10 mil, num valor perto de mil milhões de euros. As contas foram reveladas, esta quarta-feira, pelo presidente da CGD, Paulo Macedo que está a ser ouvido no Parlamento, no âmbito da Comissão de Finanças.

O responsável chamou ainda a atenção que "é totalmente uma falácia dizer que o custo do dinheiro é caro" e dá como exemplo os juros que são cobrados às empresas pelas linhas de crédito. No caso das pequenas, os juros rondam 1,25% e são inferiores a 1% para as outras.

"O problema não é o o custo do dinheiro e basta comparar com a anterior crise. Na anterior crise, o custo do crédito à habitação era de 5% e hoje é de 1,5%. Nas empresas anda à volta de 1% a 1,5%, consoante a sua dimensão e na anterior crise era de 4%", esclareceu Macedo aos deputados.

O presidente do banco público foi mais longe e lembrou que na anterior crise havia um problema de liquidez, o que fazia com que os bancos restringissem a concessão de crédito, mas agora garante que o cenário é outro. "Agora toda a banca quer dar crédito e até têm dupla liquidez".

No entanto, Paulo Macedo garante que neste processo de concessão de crédito é tido em conta todos os problemas relacionados com o risco. "Toda a actividade de crédito baseia-se na informação das empresas e onde é necessário avaliar o risco".

Em relação a esta segunda linha de crédito, cujas candidaturas abriram na sexta-feira, o presidente da Caixa diz que a maioria dos pedidos que entraram nesse dia já foram aprovados na sua generalidade. Mas lembra que "até o dinheiro cair na conta é um processo mais demorado". No entanto, acredita que este processo "será cada vez mais rápido e encurtado".

E por ter liquidez e por "feito o trabalho de casa", Paulo Macedo garante que a Caixa tem de ter capacidade para apoiar as empresas que são viáveis.