A tua esquina é azul sem liberdade

Junto ao Rio, Pela Avenida João Soares Branco, uma carrinha carrega sobre a capota os altifalantes com o Zeca Afonso a cantar Grândola, Vila Morena. O som ecoa pelos pavimentos molhados da chuva da Travessa dos Almocreves ao Largo do Conde: “Em cada esquina um amigo/ Em cada rosto igualdade”. Mas as esquinas têm estado vazias, e os rostos fechados.