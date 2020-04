Deixem os velhos viver

Fizeram, e fazem, a sua vida, contribuíram para o avanço da sociedade, criaram filhos e netos, alguns deram o corpo pelo país em guerras estúpidas, e agora dizem-lhes para deixarem de viver a sua vida normal, pois têm de ficar isolados em casa porque têm mais de 70 anos (ou menos).

Mas isto faz algum sentido quando acabar o estado de emergência? Com que direito podemos exigir isso a pessoas que são autónomas, que fazem o seu caminho de vida e têm os seus sonhos por cumprir? Mas agora declaramos o fim de uma geração por decreto?

A violência do que se pretende efetivar, obrigando-os a ficar de quarentena até ao final do ano, é um absurdo completo. A Constituição não prevê discriminações em função de idade, cor, religião ou sexo. Então por que carga de água havemos de obrigar os “maiores”, como se diz em Espanha, a ficarem quietinhos em casa à espera que a senilidade os apanhe? Não pagaram os seus impostos, não fizeram a riqueza do país, não são uma mais-valia para os mais novos? Queremos que morram cheios de saúde, mas deprimidos?

