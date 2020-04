O número de mortes devido à covid-19, voltou a aumentar na Alemanha, depois de quatro dias a descer consecutivamente. Nas últimas 24 horas, morreram 281 pessoas vítimas de covid-19, segundo o Instituto Robert Koch (RKI). No total, já morreram 4.879 pessoas infetadas com o novo vírus no país.

Foram ainda diagnosticados mais 2.237 novos casos do novo coronavírus. Há 145.694 pessoas infetadas com covid-19 em todo o território alemão. Também o número de casos voltou a subir. Desde o dia 19 de abril, onde foram diagnosticados 2.458 novos casos, que não existia um aumento de casos tão grande no prazo de 24 horas.

Por outro lado, já 99.400 pessoas venceram a covid-19, mais 4.200 casos comparando os números do boletim anterior.

A Alemanha é o quinto país do mundo com maior número de casos, apenas superado pelos Estados Unidos, Espanha, Itália e França.