O Ministério da Saúde do Brasil deu a conhecer esta terça-feira, dia 21 de abril, os dados mais recentes relativos à pandemia do novo coronavírus no país, revelando que nas últimas 24 horas foram registados 2.498 novos casos e morreram mais 166 pessoas por causa da Covid-19.

Ao todo, o Brasil já confirmou que 43.079 pessoas testaram positivo para o novo coronavírus desde o início do surto. O número de vítimas mortais subiu para 2.741.

Segundo o ministério, a taxa de letalidade da covid-19 está fixada hoje em 6,4%.

São Paulo continua a ser o estado brasileiro com maior número de casos confirmados, concentrando 1.093 mortos e 15.385 casos de infeção, seguindo-se o Rio de Janeiro, que contabiliza 461 vítimas mortais e 5.306 casos confirmados da covid-19.

Atualmente, 11 estados têm mais de mil casos registados da covid-19: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina, Pernambuco, Ceará, Bahia, Maranhão e Amazonas.