Um funcionário da Organização Mundial de Saúde (OMS) morreu, esta terça-feira, depois de a viatura em que seguia ter sido alvejada com vários tiros, no estado de Rakhine, em Myanmar, na segunda-feira à tarde.

Pyae Sone Win Maung, motorista da OMS, transportava amostras recolhidas de pacientes suspeitos com covid-19, quando a viatura em que seguia foi atacada, numa região conhecida pelos conflitos entre o exército e grupos locais. Ainda foi transportado para o hospital mas acabou por não resistir.

Em comunicado, a OMS confirmou a notícia e endereçou uma mensagem de condolências, acrescentando ainda que estão a ser apuradas "mais informações sobre as circunstâncias do incidente". No Twitter, Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor-geral da OMS, também lamentou o sucedido.

Na mesma viatura seguia ainda um profissional de saúde que sofreu ferimentos na mão direita, mas que não corre risco de vida.

Em declarações à Reuters, o pai de Pyae Sone Win Maung revelou que o filho trabalhava há três anos para a OMS em Sittwe e realçou a sua coragem. "Ele morreu no cumprimento do seu dever na linha de frente. Ele foi para lá no meio da luta quando muitas pessoas não ousaram ir", disse.

O exército de Myanmar e o de Arakan, um grupo armado étnico local, já negaram a responsabilidade pelo ataque e acusam-se mutuamente.