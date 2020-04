Romelu Lukaku revelou esta terça-feira que quase todo o plantel do Inter de Milão apresentou sintomas de covid-19.

“Tivemos uma semana de férias em dezembro. Quando regressámos ao trabalho, juro que 23 dos nossos 25 jogadores estavam doentes. Jogámos em casa contra o Cagliari e um dos nossos defesas [Skriniar] teve que sair porque não aguentava e quase desmaiou.”, contou o jogador belga numa conversa em direto no Instagram com Kat Kerkhofs, apresentadora de televisão e esposa de Dries Mertens, avançado do Nápoles

Lukaku recordou que “todos tossiam e tinham febre”. “Quando estava a fazer o aquecimento, senti-me muito mais quente que o normal. Não tinha febre há anos.Depois do jogo, havia um jantar marcado com os convidados da Puma, mas eu agradeci o convite e fui direto para a cama. Nós nunca fizemos os testes covid-19 naquela altura, por isso nunca vamos saber se estivemos ou não infetados pelo vírus", acrescentou.