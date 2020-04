s Finanças já começaram a processar os reembolsos aos contribuintes, adiantou esta terça-feira o Ministério das Finanças. O ministério assinalou o início do pagamento dos primeiros reembolsos 21 dias após o arranque da entrega das declarações.

Ao contrário do que tem sucedido nos últimos anos, na campanha de entrega do IRS atualmente em curso, o Governo optou por não se comprometer com um prazo médio para a devolução do imposto aos contribuintes, tendo esta terça-feira sido comunicado que esta fase foi agora iniciada.

Em 2019 o prazo médio do reembolso das declarações automáticas do IRS rondou os 11 dias. A declaração anual do IRS relativa aos rendimentos auferidos em 2019 começou a ser entregue a 1 de abril e termina em 30 de junho.