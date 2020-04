As escolas vão ser desinfetadas por militares antes da reabertura para as aulas presenciais dos alunos do 11.º e 12.º anos. Esta ação vai decorrer no âmbito de uma “operação gigantesta” em cerca de 800 escolas, anunciou esta terça-feira o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas (CEMGFA).

Segundo o almirante António Silva Ribeiro, serão 80 as equipas militares – 60 do Exército e 20 da Marinha – que vão "apoiar a abertura do ano escolar, um trabalho da maior relevância para as Forças Armadas". A ação foi definida em reuniões com os ministros da Defesa Nacional, da Saúde e da Educação.

Silva Ribeiro disse ainda que "vão abrir 800 escolas do ensino secundário", para aulas do 11.º e 12.º ano, e que foi pedido às Forças Armadas que se "disponibilizassem para apoiar o Ministério da Educação e da Saúde no desenvolvimento de medidas de confiança e de segurança nas escolas". Desta forma, os militares vão "andar por todo o país a dar formação a professores e funcionários", para "desinfetar alguns estabelecimentos que estiveram abertos", além de "ações de sensibilização junto dos alunos".

O planeamento desta operação será feito na sexta-feira.