Depois do sucesso do seu EP homónimo, que lhe valeu passagens por festivais como NOS Alive, ZigurFest ou Eurosonic, na Holanda, Marcus Veiga, também conhecido como Sette Sujidade, lançou no início deste ano o seu primeiro álbum de longa duração, Un Kuza Runhu, registo cantado em criolo (Marcus teve a amabilidade de apresentar a tradução para português), e onde apresenta as mais diversas influências, desde punk, metal, até ao hip-hop ou o funaná.

O músico explicou ao i o que torna Un Kuza Runhu um álbum de empoderamento e porque é que não se importava ade terminar a sua carreira agora.

Primeiro, o contexto:

Un Kuza Runhu foi literalmente um processo de aprendizagem e confirmação da minha direção ou caminho que idealizei para Scúru Fitchádu.

É o que me representa e ficaria feliz se a minha carreira terminasse hoje. Penso que tem todos os ingredientes e achievements que procurava caso este fosse o último álbum.

Pequei em não conseguir ter gravado as participações que idealizei com músicos e artistas que admiro (Prétu, Julinho da Concertina, Ângela Polícia, Fast Eddie Nelson ou o Gaza (dos Besta), muito por falta de tempo da minha parte e ter de avançar com as coisas sobre um processo já um pouco atrasado.

Foi um processo lento com trâmites difíceis acima de tudo. Foi gravado no meu NubianRiot!, que é o meu homestudio em Almada, com material defeituoso. A mistura e masterização esteve a cargo do Gunzu da Recordie que me acompanha ao vivo em palco, o que se torna uma vantagem visto que ele percebe a minha sonoridade e o meu caminho.

Não sou muito de compor muitas músicas e depois ter o exercício de escolher as que ficam e que vão... Penso no conceito antes de me sentar no estúdio e qual a banda sonora desse conceito. Pode vir na forma de um loop vocal gravado no telemóvel, numa ideia que troquei com alguém, uma imagem etc..

Neste disco surgiram cerca de 15 músicas, lancei 11 delas online e guardei mais 2 para a edição vinil que vai sair pela Garagem Recs muito brevemente.



Disgadja si nta podê (Desenrasco se puder)

O primeiro tema segue a partir de um sample autorizado retirado de um tema de uma banda espanhola de anarco-punk dos anos 90. Uma abertura adequada para o conceito de todo o álbum, rápida, pulsante e zangada (ler feio, sujo e mau), para um caos organizado.

Sarbaji? É mi (Selvagem? Sou eu)

É o tema mais físico do disco, que apela a isso mesmo. Bass carregadíssimo de distorção e samples de cânticos de guerra Zulu. Um dos temas que mais quebra o gelo ao vivo. O conceito de propósito é similar a um haka maori, mas da minha realidade, da nossa realidade urbana. É uma base de libertação, música de purga.

Simentera d'homis (Sementeira de homens)

Foi o segundo single do disco. Uma sonoridade mergulhada no drumnbass com samples de amen breaks espalhados por todo o lado e em cima do meu uptempo característico. O tema é sobre empowerment. Tudo em cima de distorção, distorção e muito lo fi. Ao vivo causa sempre muita locomoção na plateia por ter uma sonoridade electrónica mais dançante e familiar a todos.

Sorrizu Margôs (Sorriso Amargo)

Um som áspero para um tema sarcástico de um não vi nada, não sei de nada, não fui eu, mas não me tentes cabrão...algo nessa linha... Dos sons que trazem mais penumbra ao disco e o primeiro a ser feito para este disco. A malta do metal gosta particularmente desta malha.

Manus Planus Danus (Manos Planos Danos)

É o tema de combate mais direto do disco, na sua essência panafricanista, antiracista e anticolonial, assumidamente contra o desrespeitoso sequestro cultural. Contém dois samples essenciais, um deles é do meu irmão Chullage, com um apelo à organização de planos e ideias, na hora de agir e cultivar a consciência acima de tudo. A ideia desta música partiu inspirada neste verso que ele canta numa das suas músicas. A melodia vocal quase arábica é cantada pelo meu sobrinho de nove anos e toda a construção da música girou sobre a mesma com a concertina e baixo.

Fomi 21 (Fome 21)

O título da música invoca ao clássico Fomi 47 do malogrado poeta e músico caboverdiano Codé di Dona, cujo tema era sobre a mortífera fome que assolou Cabo Verde em meados de 1947, que matou muita gente e foi completamente ignorada por Portugal na altura. Neste sentido, fome de século 21.. e dificuldades do dia de hoje. É a minha música favorita de Scúru Fitchádu até à data, a letra é meio darkish, com metáforas por todo o lado, "O diabo apareceu-me ontem à noite e veio convidar-me para ir até à sua casa, eu disse-lhe que não posso porque estou ocupado, mas ele disse que não tem pressa..." ou "a noite leva-me". Basicamente é o purgar de medos e de sinuosos caminhos no meu percurso. A bassline está ali a entrar no peito sem licença e a nível vocal tentei experimentar algo mais melódico, um pouco mais próximo da cantilena característica do funaná tradicional.

Oji Txuba ta txobê Molotova (Hoje chovem molotovs)

O título vem da velha máxima caboverdiana "txuba ta txobê" sobre a preciosa época das chuvas que fazem o dramático prognóstico da economia anualmente em Caboverde. Neste sentido e no contexto social urbano em Portugal, usei em forma de metáfora para a ação directa urgente com "Hoje chovem Molotovs". Não há muita explicação sobre do que se trata o tema. Auto gestão comunitária, auto defesa e muita ação directa. A bassline fui repescar aos meus arquivos antigos de tracks Lofi de quando estava a montar um projecto mais virado para o noise e até industrial que ficou na gaveta chamado Dead End Riot.



Rassa Mufinu (Cobardes)

O conceito é apontar o dedo ao chamado "House Negro" o negro que vende o próprio irmão para ficar bem na fotografia, o capitão do mato que ainda persiste até aos dias de hoje, o negro que diz que não há racismo... Na verdade o som deveria ter durado pelo menos 15 minutos dada a quantidade de nomes de house negros que me vieram à cabeça quando escrevi este som. Este tema foi gravado numa residência artística que eu e a minha equipa de combate fizemos em França no ano passado. Gosto particularmente das palmas em contratempo.

Há um sample do Malcom X a assinar tudo o que é dito acima!

Un Kuza Runhu (Uma coisa Ruim)

É a música que dá título ao disco, é um purgar das minhas dores essencialmente como ser e perante o espectro social vigente. "Corda no meu pescoço, para que me eliminem em praça pública" ou "libertação ou morte" vêm nesse sentido. Contém um sample gentilmente cedido pelo Allen Halloween do seu álbum Árvore Kriminal. O verso nesse sample é de um dos melhores poetas urbanos e relatores do rap realidade underrated a cantar em crioulo em Portugal, o Buts MC da Youth Kriminal. Há ali também um "Ei! que grito que plagiei ao Kurt Cobain, qualquer fã de Nirvana apanhou isso...

Ora di Bai (Hora de ir)

Uma música de lamento e ao mesmo tempo de luta diária. O assunto está em linhas como "arregala os dentes e troça, mas esta noite vais aprender a comer arroz sem nada, bateste no cão ontem e hoje, mas a hora chegou para ele te dar Boas Noites, no conforto da tua sala, ou no beco à luz da lua, a fome é sofrida e o julgamento será na rua..." Ora di bai é uma velha máxima que sempre esteve muito presente na poesia caboverdiana, bastante ligada aos fenómenos de imigração, à saudade, ao trabalho, à despedida... Scúru Fitchádu tem na sua essência uma entrega vocal muito direta e mais virada para o áspero do punk. O processo desta faixa foi o que me colocou mais inseguro e completamente fora de pé, assentando num andamento rítmico tradicional de Santiago que é o batuque, na forma de um sample da referência e património imaterial chamado Ntoni Denti d'Oru (já falecido) ao seguir essa mesma linha percussiva de métrica vocal bastante inspirada no eterno Orlando Pantera com todo o peso da sua inovação perante os ritmos de raiz e da cultura de Caboverde.

Badju Venenu (Baile/ Dança venenoso(a))

Este tema surge da minha adoração pela forma mais tradicional e acústica que é o badju gaita (baile de gaita/concertina) ou o Funaná. É a única faixa em que tudo é uncut e acústico, concertina, palmas, ferro. A letra foi de improviso e foi largar ali frases muitas ditas pelos mais velhos, desde os meus avós paternos, a citações de alguns poetas caboverdianos. Unidadi e Luta de Amílcar Cabral; Dia di txéu é bespa di poku (dia de muito é a véspera de pouco) de Norberto Tavares. Foi literalmente o último som que gravei e é essencialmente a minha homenagem ao funaná e aos mais velhos! Griot!